La piccola Viola e il suo… violino, Mattias che sorride dalla sua carrozzina, il bimbo Thomas con la sua giacchetta da presentatore e poi la musica di Paolo Principi, Marco Santini, Rosa Sorice ed Elena Solazzi, la comicità di Ettore&Stinga e Sergio Viglianese, il talento, la forza e la bellezza di Laura Borgognoni, Rossella Fiorani e Laura Marziali.

Ha chiuso così, ma è solo un arrivederci, Caffè Teatro 2025, Festival organizzato per il secondo anno consecutivo da Comune di Polverigi e Associazione Inteatro, con main sponsor Eco-Demolizioni: sette serate sold-out, tra sorrisi, storie, sound e sapori sotto le stelle di Villa Nappi e Piazza Umberto I. Evento seguito anche quest'anno dalle nostre telecamere.

See you in 2026!