SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di paura e grande tensione a San Benedetto del Tronto per una mamma e suo figlio.



I due risulterebbero dispersi in mare, dietro agli scogli, all’altezza della concessione 58. L’allarme è scattato intorno alle 16. Una donna straniera ha riferito di aver visto una persona dietro agli scogli in difficoltà. Si trattava, secondo quanto riferito, di una donna che si sbracciava chiedendo aiuto per il figlio, urlando il suo nome. Da qui sono scattate le ricerche. Sul posto, oltre ai bagnini di salvataggio, sono state dirottate la motovedetta della Capitaneria e i sommozzatori, fa sapere la comandante della Capitaneria di Porto Alessandra Di Maglio.

Tra gli stabilimenti è stato diffuso anche un messaggio dall’altoparlante nella speranza che i due siano tornati a riva, senza esito. Nessuna denuncia di scomparsa è arrivata fino ad ora. Non si conoscono dunque le generalità dei due presunti scomparsi.

L’ultimo aggiornamento dalla Capitaneria di Porto alle 18.30: “ancora senza esito le ricerche tra le scogliere nella zona di Porto d’Ascoli e anche quelle in spiaggia hanno dato esito negativo. La Capitaneria aggiunge come non sono giunte alle forze dell’ordine segnalazioni di persone scomparse.