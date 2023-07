OSIMO – Doppia tragedia a Osimo, dove una coppia di coniugi è morta a distanza di pochi minuti.



Tutto è avvenuto questa mattina. L’uomo, 80 anni, ha accusato un improvviso malore mentre era in bagno, si è accasciato e prima di perdere i sensi è riuscito a chiamare la moglie che si trovava al piano di sotto.



La donna, 77 anni, che si muoveva a fatica, si è precipitata verso le scale in aiuto del marito che nel frattempo era purtroppo spirato. Ma mentre stava sulla rampa ha perso l’equilibrio ed è caduta, morendo sul colpo.



Inutili i soccorsi. Per la sfortunata coppia non c’è stato nulla da fare