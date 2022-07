MONTECOSARO – Grave incidente nella notte a Montecosaro. Ricoverato in ospedale in prognosi riservata un ragazzo di 20 anni di Monte Urano.

L’allarme è scattata alle 4,15 della scorsa notte nella zona di Montecosaro scalo, in Via Bologna.

Per cause ancora in fase di accertamento, il 20enne ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un albero.

I vigili del fuoco lo hanno liberato dalle lamiere della sua auto. Le condizioni del giovane sono apparse sin da subito gravissime, è stata immediatamente allertata l’eliambulanza da Torrette, dove il ragazzo di trova ora ricoverato in prognosi riservata.