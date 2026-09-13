MONTEPRANDONE – Un violento incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, in contrada Monte Cretaccio a Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno). Le fiamme hanno avvolto e distrutto una struttura privata adibita al ricovero di animali da cortile. Il bilancio del rogo è pesante: circa 40 polli sono morti all’interno del locale, mentre un’ingente quantità di foraggio e circa 50 quintali di mais sono andati completamente distrutti.

La densa colonna di fumo levatasi dalla zona collinare è rimasta visibile a chilometri di distanza, notata distintamente anche dalla zona industriale di Porto d’Ascoli. Immediato l’allarme lanciato dai residenti, che ha fatto scattare l’intervento coordinato dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, affiancati da una squadra giunta dalla caserma centrale di Ascoli.

Con un intervento tempestivo i pompieri hanno domato l’incendio, impedendo al fuoco di propagarsi alla vegetazione circostante o ad altri edifici. Non si registrano feriti o intossicati tra la popolazione. Restano ora da accertare le esatte cause che hanno innescato il rogo a cui è seguita la successiva fase di bonifica e messa in sicurezza dell’area.