PESARO – Tragedia questa mattina lungo l’autostrada A14 in direzione sud, tra Pesaro e Fano, all’interno della galleria di Novilara.



Per cause al vaglio della Polizia autostradale, un motociclista di 57 residente in Emilia Romagna ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. L’uomo sarebbe morto nell’impatto, i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, nessun altro mezzo sarebbe coinvolto. A causa dell’incidente si è formata una coda lunga fino a 4 chilometri in direzione sud.

Altro incidente mortale, questa mattina intorno alle 9, all’intersezione tra le contrade Villa Santi e San Pietro, nel territorio di Massignano, in provincia di Ascoli Piceno. Un’auto e un furgone si sono scontrati provocando la morte della conducente della vettura. L’impatto è stato particolarmente grave, con il furgone rimasto in bilico a seguito dell’urto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto, che hanno provveduto ad estrarre la donna dall’abitacolo ormai accartocciato. Per il recupero in sicurezza del furgone è stato necessario l’arrivo di un’autogru dal Comando provinciale di Ascoli Piceno.

Presenti anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e il personale sanitario, che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.