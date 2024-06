PORTO SANT’ELPIDIO – Grandine come se fosse neve, vento e calo drastico delle temperature. Il maltempo spazza le Marche trasformando una giornata di metà giugno in una d’autunno.

Tra i comuni più colpiti Porto Sant’Elpidio dove il sindaco Massimiliano Ciarpella ha riunito il Coc, il Centro operativo comunale, con la protezione civile, supportati dalla Polizia locale. Vicoli e strade sono state allegate dall’acqua piovana, tanto che sono iniziati gli interventi dei vigili del fuoco. Chiuse diverse vie d’accesso, le strade più colpite risultano per il momento via XX Settembre, via San Francesco d’Assisi, lungomare centro. Allagato il sottopasso di piazza Garibaldi: ostruito da acqua e grandine: è ancora presto per un bilancio dei danni. Impegnati Protezione civile, operai del Comune, l’Ufficio tecnico, volontari, Vigili del fuoco, la Sala operativa della Regione, la Prefettura.