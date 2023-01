ANCONA – Gravissimo incidente stradale poco prima delle 19 in via Marconi, vicino alle Poste del quartiere Archi, ad Ancona.



Un uomo di 37 anni di origine asiatica è stato investito da un’auto.



Secondo i primi accertamenti l’uomo sarebbe stato travolto da un’auto proveniente da nord mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.



Il veicolo lo avrebbe trascinato per diversi metri. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime.

Subito soccorso, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso avanzato. La sua prognosi è riservata.