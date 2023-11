ANCONA – Aveva chiamato la Polizia dicendo che gli avevano occupato casa ma quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno capito che la realtà era un’altra: in casa c’erano sì delle persone, tutti stranieri. Ma pagavano un affitto, ovvero 400 euro a persona, in nero. E’ successo agli Archi ad Ancona: il proprietario dell’immobile voleva mandar via gli affittuari perché, secondo i vicini, erano troppo rumorosi. Oltre alla denuncia per procurato allarme, il proprietario dell’immobile è stato sanzionato con verbali per 1.200 euro, per aver violato l’obbligo di comunicare i nominativi alla Questura entro le 48 ore, ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione. Sono in corso altri accertamenti per verificare se siano state violate norme fiscali, tenuto conto che per ogni posto letto il 60enne incassava 400 euro in contanti.