In lieve calo l’incidenza, stabili i ricoveri, una vittima in 24 ore. La situazione pandemica nelle ultime 24 ore delle Marche ci consegna un quadro senza particolari variazioni.

Sono 210 i nuovi contagi, il 23,4% dei test molecolari analizzati (210 su 897), e il 5,3% degli antigenici (58 su 1086).

Dei nuovi casi, 65 si registrano nell’Anconetano, 43 nel Maceratese, 38 nell’Ascolano, 34 nel Fermano, 26 nel Pesarese, e 4 da fuori regione. L’incidenza settimanale per 100 mila abitanti scende a 85,3 (ieri era 88,1).

Stabili i ricoveri totali, a quota 91, di cui: 21 in terapia intensiva (invariati), 24 in semi intensiva (+1 in 24 ore), e 46 nei reparti non intensivi (-1). Sono 5 i pazienti nei pronto soccorso (invariati).

Una vittima nell’ultima giornata: si tratta di una donna di 82 anni di Fermo, con patologie pregresse. Sono 3120 i decessi totali dall’inizio della pandemia.