BOLOGNA – Un camionista della provincia di Ancona è morto nell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nel tratto bolognese dell’A14, all’altezza di San Lazzaro e il bivio per l’A13 per Padova. La vittima è Franco Politi, 62 anni, originario di Poggio San Marcello.



L’incidente ha coinvolto 5 tir e un’auto. L’anconetano era al volante dell’ultimo camion che trasportava risme di carta. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l’uomo dalle lamiere, affidandolo alle cure dei sanitari. Per lui purtroppo però non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.