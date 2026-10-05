Sulle parole del celebre saggio di Carlo Bo “Se tornasse Francesco”, sapientemente interpretato da Luca Violini, si chiudono ad Ancona le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi.

La Chiesa di San Francesco alle Scale ad Ancona è stata il cuore delle celebrazioni: prima della lattura anche la Santa Messa celebrata da Mons. Angelo Spina, che ha annunciato il viaggio della Lampada della Pace di San Francesco in Terra Santa.

Iniziative molto partecipate e di grande successo quelle organizzate dal Comitato San Francesco e dalle Opere Caritative Francescane per celebrare il Patrono d’Italia e ricordare il suo messaggio, oggi più attuale che mai