Per mano, adulti e piccini. E poi in marcia, per 1 chilometro e 800 metri, tra lo stadio Roccheggiani, le vie limitrofe e l'arrivo al parco Carletti. Sorridenti, emozionati per l'11esima edizione della 'Nonni&Nipoti con famiglie e mondo paralimpico', la manifestazione clou di fine estate promossa dal Gruppo Amici per lo Sport e, da quest'anno, inserita al culmine del Falconara Sport Day, organizzato dal Comune e dalle associazioni domenica 8 settembre. Insomma una giornata a tutto Gas, nel segno dell'attività sportiva, della socialità e dell'inclusione, per abbattere barriere fisiche e generazionali.

Il servizio di Giacomo Giampieri in onda su èTV Marche, canale 12, nelle seguenti giornate:

– mercoledì 11 settembre h 14;

– giovedì 12 settembre h 13.05;

– sabato 14 settembre h 20.