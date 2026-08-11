Grave incidente per un motociclista di 56 anni originario della provincia di Ancona. L’uomo viaggiava intorno alle 11:30 lungo la strada Apecchiese quando, dopo aver effettuato il sorpasso di un’automobile, ha improvvisamente perso il controllo della moto finendo sull’asfalto, forse a seguito di un malore. A lanciare l’allarme e a prestare le prime cure del caso un amico del centauro che è stato poi trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

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