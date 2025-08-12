economia marchigiana è ferma, lo ha detto Confindustria qualche giorno fa e la botta dei dazi che arriverà rischia di essere mortale per le imprese e per il lavoro". Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra, torna a incalzare sui temi economici in occasione della tappa del 'Ricci on the beach': un giro in barca sulle spiagge delle località marchigiane che oggi lo vedrà nella riviera del Conero tra le spiagge di Portonovo, Numana, Marcelli e Sirolo