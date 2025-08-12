ANCONA – Via libera alla riabilitazione: Andrea Putzu può candidarsi. È stato depositato nelle scorse ore il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Ancona che ha ritenuto sussistenti i requisiti per concedere la riabilitazione dalla condanna come previsto dall’articolo 178 e seguenti del codice penale ad Andrea Putzu, la condanna del consigliere regionale si riferiva ad una raccolta firma da lui autenticata in qualità di consigliere provinciale.



In base alla normativa si considerano estinti gli effetti penali della condanna così come le pene accessorie se sono trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la pena principale e il condannato ha dato prove di buona condotta. Andrea Putzu può dunque candidarsi alle elezioni alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre.

Resta in piedi però la diatriba relativa alle precedenti elezioni, con la richiesta avanzata da Saturino Di Ruscio, primo non eletto di Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Fermo alle regionali 2020, su cui occorrerà attendere la valutazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale