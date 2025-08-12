ANCONA – Ufficializzato dalla Figc Marche il calendario del campionato di Eccellenza che prenderà il via il prossimo 7 settembre. Alla prima giornata la favorita K-Sport di Stefano Protti incomincerà da Civitanova, nobile decaduta come la Fermana che invece sarà ospitata dall’Urbino. Tanti i derby maceratesi; la mina vagante Trodica inizia in casa con l’altra matricola Fermignanese.
La prima giornata di Eccellenza
Chiesanuova-Tolentino
Civitanovese-K Sport Montecchio Gallo
Fabriano-Jesina
Urbino-Fermana
Montefano-Sangiustese
Osimana-Montegranaro
Trodica-Fermignanese
Urbania-Matelica