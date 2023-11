Lo conferma la stessa nave di ricerca e soccorso di SOS Humanity sul suo profilo twitter. Alla Humanity One è stato assegnato, nuovamente, il porto di Ancona. L’imbarcazione della ONG tedesca era già sbarcata ad Ancona lo scorso 15 luglio con a bordo circa 200 migranti.



Sulla Humanity One si trovano 106 naufraghi salvati in due distinte operazioni al largo della Libia. Tra loro anche una trentina di minori, 19 dei quali non accompagnati, e una donna incinta.

La Humanity One, in questo momento al largo della Sicilia, dovrebbe arrivare ad Ancona il 16 agosto verso le 8 di mattina.