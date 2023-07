FERMO – Tragedia questa notte a Montegranaro. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita all’interno di un furgone.



L’sos è scattato da Villa Luciani poco intorno alle due di notte. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri del Radiomobile di Fermo e i sanitari del 118.



Ma al loro arrivo, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Dell’uomo non si avevano più notizie da ieri mattina. Si indaga sulle cause della morte.