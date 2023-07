BELFORTE DEL CHIENTI – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Belforte, operaio precipita dall’impalcatura. Ricoverato a Torrette in gravi condizioni.



L’uomo, 62 anni di Foligno era sull’impalcatura e stava montando delle tavole, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. Un volo di circa sei metri.



Immediato l’allarme: i soccorritori, viste le condizioni del 62enne, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che lo ha portato all’Ospedale regionale di Torrette.