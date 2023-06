FANO – È un giovane di 28 anni, residente a Fano, il buttafuori fermato ieri sera per il pestaggio del vigile del fuoco Giuseppe Tucci, 34 anni di Foggia.

Il fatto è avvenuto all’esterno di un locale da ballo di Miramare di Rimini, ancora da chiarire la dinamica e le circostanze: non è chiaro infatti se il vigile del fuoco sia stata colpito da un pugno, un oggetto o abbia sbattuto per terra. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Per ora, il 28enne di Fano, che lavora da anni nella sicurezza dei locali, è in stato di fermo con l’accusa provvisoria di lesioni gravissime, ma la situazione è in evoluzione. Per il giovane vigile del Fuoco si parla invece purtroppo di morte cerebrale.