ANCONA – Grave incidente intorno alle 15 di oggi all’interno della Galleria della Montagnola. Per cause ancora in fase di accertamento due veicoli, un’auto e un furgone, si sono scontrati frontalmente, poi una seconda auto ha tamponato il furgone.

Tre i feriti, uno grave, una donna di 90 anni, portata a Torrette in codice rosso.

Sul posto Croce Gialla, vigili del fuoco e polizia locale. Forti le ripercussioni sul traffico, lunghe code in entrambi i sensi di marcia sulla statale adriatica