ANCONA – Stava lavorando all’interno delle officine meccaniche delle Ferrovie dello Stato in via Einaudi ad Ancona, ed è precipitato all’improvviso cadendo da un’altezza di circa quattro metri.



L’operaio, 60enne, è piombato a terra sbattendo la schiena ma fortunatamente aveva il capo protetto dall’elmetto: l’infortunio è avvenuto prima delle 13.30 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa e un’auto medica per soccorrere il ferito che è stato trasportato in ospedale in codice rosso anche se era vigile.