OSTRA VETERE – E’ stato portato all’ospedale in codice rosso a bordo dell’eliambulanza un anziano di 86 anni investito da un’auto nella mattinata odierna a Ostra Vetere.



Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato urtato da un’auto. Nell’impatto l’anziano è caduto a terra e ha battuto la fronte.



Immediato l’arrivo dei soccorsi. Allertata l’eliambulanza che ha portato l’anziano in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Secondo le prime risultanze l’anziano, seppur grave, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita