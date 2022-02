ANCONA – Le Marche restano almeno per un’altra settimana in zona arancione, come previsto dalle regole della divisione in fasce di colore delle regioni in base all’andamento epidemiologico. Ma i numeri della quarta ondata continuano a confermare la tendenza al ribasso dei contagi Covid.

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.409 i nuovi positivi (ieri erano 2.556), con una percentuale di positività del 38,4% (identica a ieri) sui 6.279 tamponi analizzati (ieri 6.656). Continua la discesa dell’incidenza che ormai va avanti da più di due settimane: oggi si attesta a 1.185,95 casi settimanali ogni 100 mila abitanti (ieri era 1.190,95).

In provincia di Ancona la maggior parte dei nuovi casi (725), seguita da quella di Macerata, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno e Fermo. I contagiati sintomatici sono 419, la maggior parte rientrano nella casistica del contatto stretto di un positivo (812) e del setting domestico (753). Le fasce d’età più colpite si confermano essere quelle 6-10 anni, 25-44 e 45-59.