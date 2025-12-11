Giornata Internazionale per le persone con disabilità 2025. Il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona è stato ospite negli studi di ÈTv Marche per raccontare un'importante iniziativa che ha portato la musica nell'aula del Consiglio comunale: un piccolo miracolo di Natale "bipartisan", nella sede simbolo dei diritti dei cittadini. Un gesto emblematico per comunicare come si vive la disabilità oggi e raccontare l'attività e i progetti futuri del Centro. Ecco l'attesa trasmissione in onda lo scorso 3 dicembre.

[Prima parte]