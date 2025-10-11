PIOBBICO – Tragedia questa mattina in provincia di Pesaro Urbino, lungo la strada statale 257 Apecchiese nel territorio del Comune di Piobbico. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente, nulla da fare per il centauro che sarebbe morto sul colpo, a causa del violento impatto. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



Lo scontro è avvenuto al chilometro 33. La strada è stata chiusa al traffico per garantire i soccorsi ed effettuare i rilievi. Sul posto, oltre ai sanitari e ai carabinieri, anche il personale dell’Anas, al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.