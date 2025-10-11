ANCONA – Franco Panariello è stato condannato a 5 anni per aver maltrattato e picchiato la moglie Concetta Marruocco e la loro figlia minorenne a Cerreto d’Esi (Ancona). Così ha deciso la Corte di Appello di Ancona a cui era ricorsa la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Ruggero Benvenuto. Panariello, 57 anni, operaio, originario di Torre del Greco (Napoli) ma residente nel Fabrianese, sta scontando una pena all’ergastolo per aver poi ucciso la consorte a Cerreto d’Esi, il 14 ottobre del 2023, con 43 coltellate.



Il femminicidio è avvenuto un mese dopo che era iniziato il processo per i maltrattamenti. La donna infatti aveva sporto denuncia per le violenze subite in casa per 20 anni, prima da sola e poi insieme alla figlia (rimasta parte civile con l’avvocato Tecla Chiucchi), tanto che all’imputato era stato dato un divieto di avvicinamento a entrambe con il braccialetto elettronico, che però non è suonato per avvertirla il giorno del femminicidio.



Un mese prima di morire, Concetta, 53 anni, infermiera, aveva reso testimonianza al tribunale di Ancona, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi. Era il 13 settembre 2023 e riferì dei soprusi subiti e delle percosse aggiungendo anche di aver subito abusi sessuali dal marito, ma non sono mai stati contestati poi nel capo di imputazione.



Il marito, nel processo di primo grado per i maltrattamenti, aveva rilasciato dichiarazioni spontanee in aula affermando che era stato “dipinto come un mostro” e ribadendo che non aveva mai “picchiato moglie e figli” e che Concetta lui l’ha “sempre amata”.

La difesa era ricorsa in appello perché non aveva ritenuto valorizzati elementi istruttori importanti. Panariello è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della moglie il 17 dicembre del 2024. Anche per questo processo ha fatto ricorso in appello, ma la data non è stata ancora fissata.