Si è svolto ieri presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi l’Open Day di presentazione dei corsi della nuova sede dell’ITS Smart Academy di Jesi che partiranno a fine ottobre.

Quattro i nuovi corsi in partenza:

I.C.T. Cybersecurity e Intelligenza Artificiale;

Moda, Modellistica e Prototipazione (Fashion Model Developer);

Disegnatore Meccatronico 3D A.I. Creators: Dal Concept alla Produzione Intelligente;

Manager Qualità e Sostenibilità Agroalimentare.

I corsi, dalla durata di due anni, sono gratuiti per 1.800 ore delle quali 800 di stage nelle aziende del territorio. Sono cofinanziati dall’Unione Europea, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Marche e dal programma Coesione Italia 2021-2027 per le Marche.

Per maggiori informazioni sui corsi:

Per iscriversi:

https://www.itssmart.it/iscrizioni/