Si è svolto ieri presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi l’Open Day di presentazione dei corsi della nuova sede dell’ITS Smart Academy di Jesi che partiranno a fine ottobre.
Quattro i nuovi corsi in partenza:
I.C.T. Cybersecurity e Intelligenza Artificiale;
Moda, Modellistica e Prototipazione (Fashion Model Developer);
Disegnatore Meccatronico 3D A.I. Creators: Dal Concept alla Produzione Intelligente;
Manager Qualità e Sostenibilità Agroalimentare.
I corsi, dalla durata di due anni, sono gratuiti per 1.800 ore delle quali 800 di stage nelle aziende del territorio. Sono cofinanziati dall’Unione Europea, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Marche e dal programma Coesione Italia 2021-2027 per le Marche.
Per maggiori informazioni sui corsi:
-
https://www.itssmart.it/sistema-i-c-t/cybersecurity-e-intelligenza-artificiale-levoluzione-della-sicurezza-informatica-sede-jesi/
-
https://www.itssmart.it/sistema-moda/fashion-model-developer-modellistica-e-prototipazione-design-intelligenza-artificiale-social-marketing/
-
https://www.itssmart.it/sistema-meccatronica/3d-a-i-creators-dal-concept-alla-produzione-intelligente-sede-jesi/
Per iscriversi: