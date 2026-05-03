MONTECOSARO – I Carabinieri di Macerata hanno stroncato un giro di scommesse illegali a Montecosaro con l’operazione denominata “Game Over”. Durante il blitz, condotto nella serata del 30 aprile all’interno di un ex calzaturificio, i militari hanno sorpreso 13 cittadini cinesi intenti a giocare a Mahjong su tavoli tecnici professionali.

Il locale, che di giorno fungeva da tomaificio, di notte si trasformava in una vera casa da gioco gestita da una coppia di coniugi residenti in zona. L’intervento ha portato al sequestro del locale seminterrato, di attrezzature da gioco e di circa 6.500 euro in contanti. Per i tredici partecipanti è scattato il deferimento in stato di libertà per esercizio di gioco d’azzardo.

L’operazione sottolinea l’efficacia del controllo territoriale dell’Arma nel contrastare la criminalità sommersa anche in contesti produttivi apparentemente silenti