Prima l’esplosione del commercio on line, poi il Covid e alla fine l’alluvione del 2024, come colpo finale, per una piccola attività di commercio, come la merceria di Lucia Giovagnoli, in piazza della Libertà a Castelferretti, frazione di Falconara. Come se non bastasse poi s’innesca il ginepraio burocratico per ottenere i ristori dopo la drammatica ondata di acqua e fango subita ormai due anni fa. Lucia, aveva visto infatti pignorati gli aiuti previsti, in totale 20 mila euro su quasi 50 mila euro di danni subiti, tra danneggiamenti alla struttura e merce da buttare, nonostante la richiesta di rateizzazione di alcuni debiti tributari dopo la Pandemia. Poi il ricorso in tribunale. E l’esito positivo. Ma Lucia attende ancora, cercando di restare a galla.