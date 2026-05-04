JESI – Sarebbe stato stroncato da un malore il piccolino di appena sei mesi morto ieri sera a Jesi, nell’Anconetano. Il neonato, figlio di una coppia di origine africana, si trovava nella culla quando i genitori si sono accorti che non respirava più e hanno subito lanciato l’allarme al 112.

Immediato l’intervento dei sanitari della Croce Rossa con un’automedica; allertata anche l’eliambulanza Icaro01, atterrata poco distante intorno alle 18.30. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il bambino non c’è stato nulla da fare. L’eliambulanza è ripartita vuota, mentre la salma è stata trasferita presso un’agenzia funebre.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Jesi per gli accertamenti. Al momento non sarebbe stata disposta l’autopsia.