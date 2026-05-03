ANCONA – Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima di mezzanotte, l’equipaggio della SOS Mediterranee ha soccorso 25 persone da un gommone in grave difficoltà, con una camera d’aria sgonfia. L’operazione è avvenuta a nord del confine tra le zone SAR libica e maltese.

“Dopo giorni e notti in mare senza né cibo né acqua, erano esauste, disidratate, con gravi ustioni da carburante e dal sole. Tra loro due donne, di cui una incinta. La metà di loro sono minori – scrivono -. Alla nostra nave è stato assegnato Ancona come porto sicuro. Ci stiamo quindi dirigendo verso nord affrontando 800 miglia nautiche, che significa quattro lunghissimi giorni di navigazione per queste persone già segnate da questa esperienza traumatica”.