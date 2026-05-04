Ancona, il Ciriachino d’oro al questore Capocasa: “Grato e onorato”. La cerimonia, oggi pomeriggio, in piazza Cavour. Il sindaco Silvetti: “Esprimiamo la nostra gratitudine ai cittadini meritevoli con le civiche benemerenze”.

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