PESARO – Prima di uccidere Pierpaolo Panzieri, Michael Alessandrini aveva scritto un messaggio a un terzo amico che avrebbe dovuto partecipare con loro alla cena chiedendogli di non venire: “Io e Pierpaolo – aveva scritto Alessandrini – dobbiamo parlare di cose nostre”.

Questa la ricostruzione effettuata oggi in tribunale di quanto accaduto la sera del 20 febbraio 2023 a Pesaro, Alessandrini aveva ucciso l’amico Pierpaolo Panzieri nella sua casa di via Gavelli in centro a Pesaro con 23 coltellate. L’uomo è ora imputato per omicidio volontario premeditato, aggravato anche dalla crudeltà e dai futili motivi.



In aula sono stati mostrati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza del centro, che mostrano Alessandrini mentre corre via con i pantaloni sporchi di sangue subito dopo l’omicidio.



Mostrate anche alcune immagini della scena del delitto, tra cui alcuni scatti che hanno sconvolto i familiari e gli amici. Alla vista del corpo di Pierpaolo riverso a terra e delle immagini che ritraggono le numerose tracce di sangue, i familiari hanno lasciato l’aula in lacrime, sconvolti. Motivo per per cui Lorena Mussoni, presidentessa del tribunale di Pesaro che presiede l’assise, ha scelto di proseguire l’audizione a porte chiuse.