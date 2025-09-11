SAN GINESIO – Travolta da un camion mentre attraversa la strada a pochi passi dal marito, che la stava aspettando. Tragedia ieri pomeriggio a Passo San Ginesio nel Maceratese. A perdere la vita un’infermiera di 59 anni residente a Falerone, Marinella Cipollari.



L’incidente è avvenuto intorno alle 18.45. Sul posto immediato l’arrivo dei carabinieri del Radiomobile di Tolentino e di San Ginesio oltre ai sanitari che non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso della donna, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.



Secondo le prime informazioni, Marinella era scesa dalla propria autovettura e stava attraversando la strada poco distante da un semaforo quando è stata travolta dal camion, appena ripartito proprio dallo stesso semaforo. Il conducente del mezzo pesante ha riferito di non aver visto la donna.



Ieri sera la notizia della tragica morte di Marinella si è subito diffusa a Falerone dove la donna viveva insieme al marito, la famiglia era molta conosciuta in paese. Cordoglio espresso dall’amministrazione comunale, “una grossa perdita per la comunità – ha spiegato il sindaco Armando Altini – ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore”.



Dopo i rilievi di rito, la salma è stata restituita ai familiari. Il camion, su disposizione del pubblico ministero, è stato sottoposto a sequestro per tutti gli accertamenti del caso.

