SAN SEVERINO MARCHE – Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 8 in via Madonna dei Lumi a San Severino Marche (Macerata).



Un giovane di 25 anni di origini egiziane si è scontrato in bicicletta con un furgone Citroën Nemo guidato da un artigiano 64enne del posto. Le condizioni del 25enne sono apparse subito critiche. I sanitari lo hanno trasportato in ambulanza all’elisuperficie dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche, da dove è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Torrette ad Ancona. La prognosi rimane riservata.



Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, ancora al lavoro per accertare le cause, il ciclista è finito contro il montante anteriore del mezzo e il parabrezza, che si è frantumato per la violenza dell’urto. Il conducente del furgone avrebbe tentato di evitare l’impatto. Dopo lo scontro, il giovane è andato a sbattere contro un muretto. La Polizia Locale ha posto sotto sequestro sia il furgone che la bicicletta per gli accertamenti del caso. L’incidente è avvenuto sulla strada che scende da Castello al Monte verso il centro abitato.