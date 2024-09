MONTEFIORE DELL’ASO – Grave incidente stradale nella tarda mattinata, intorno alle 12.40 a Montefiore dell’Aso, in contrada Aso, dove si sono scontrati un trattore e un’autovettura.



Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. I pompieri hanno lavorato per oltre due ore per estrarre dall’abitacolo la conducente della vettura, rimasta incastrata tra le lamiere. Per riuscire a liberarla, si è dovuto ricorrere all’uso dell’autogru.





Una volta estratta, la donna è stata trasportata in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.