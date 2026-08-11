OSIMO – Alla guida con un tasso alcolemico di oltre cinque volte superiore al limite consentito. È quanto emerso durante un controllo effettuato nella serata del 10 agosto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo.

Nel corso di un servizio notturno di pattugliamento del territorio, i militari hanno fermato un’autovettura in transito a Osimo. L’atteggiamento della donna alla guida ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti e a sottoporla al test con l’etilometro.

La conducente è risultata positiva con un valore di 2,58 grammi per litro alla prima prova e di 2,50 alla seconda, a fronte del limite massimo ordinario previsto dalla legge di 0,5 g/l.

Per la donna è scattato l’immediato ritiro della patente di guida e la segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla Prefettura per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il controllo rientra nell’attività dei Carabinieri finalizzata alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza di automobilisti e pedoni sulle strade del territorio.