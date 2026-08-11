Prima l’impatto contro il cartello e la cuspide di separazione della carreggiata. Poi una sorta di effetto specchio, con la moto e il motociclista sbalzati dalla parte opposta, fino al violentissimo impatto contro il muro di sostegno. È questa la dinamica sulla quale sta lavorando la Polizia Locale di Ancona per ricostruire l’incidente costato la vita a Gianluca Gabriele, 54 anni, gommista, residente a Castel d’Emilio di Agugliano, padre di due figlie, che ha perso la vita in morto lunedì poco prima delle 20, lungo l’asse Nord-Sud, in direzione Baraccola, poco prima della galleria di Brecce Bianche.

Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare il 54enne: l’impatto non gli ha lasciato scampo: sul posto i sanitari e la Croce Rossa, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Resta da capire che cosa abbia provocato la perdita di controllo della Harley Davidson sulla quale viaggiava. Non ci sono testimoni diretti e in quel tratto non sarebbero presenti telecamere che possano aver ripreso l’incidente. Dai primi elementi raccolti, inoltre, non emergerebbe una velocità particolarmente elevata.

Per cercare di fare chiarezza potrebbe essere disposta un’ispezione cadaverica, utile anche a verificare se all’origine della perdita di controllo possa esserci stato un malore.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la successiva rimozione della moto, l’asse Nord-Sud è rimasto chiuso per oltre tre ore. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Ancona, che dovrà ora mettere insieme tutti gli elementi disponibili per stabilire cosa sia accaduto negli ultimi istanti prima dello schianto.