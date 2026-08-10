Birmingham – Le eccellenze marchigiane arrivano a Birmingham in occasione della prima edizione dei Campionati Europei di Atletica ospitati nel Regno Unito. Oggi e domani Casa Atletica Italiana dedica tre eventi speciali alle Marche, nella cornice dell’Hotel du Vin.

Gli appuntamenti sono organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con le Aziende Speciali Linea, Linfa e Tecne e con FIDAL, e puntano a raccontare e promuovere le eccellenze regionali nei settori dello sport, della moda, del design d’interni e dell’enogastronomia.

Un’iniziativa che affianca alla promozione del territorio una forte vocazione al business, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità commerciali e occasioni di scambio tra Italia e Regno Unito.

I tre eventi, inseriti nel programma di Casa Atletica Italiana, prevedono la partecipazione di relatori ed esperti di fama internazionale, con brevi interventi seguiti da momenti di confronto e dalle domande del pubblico.

Al termine di ogni appuntamento è previsto un aperitivo in stile italiano curato da Rossodisera, unico ristorante marchigiano con sede nel Regno Unito, che proporrà specialità gastronomiche delle Marche. Il momento conviviale sarà anche un’occasione di networking tra i partecipanti, rafforzando il legame tra promozione delle eccellenze regionali e sviluppo di nuove relazioni economiche.

A completare l’esperienza, ai partecipanti sarà consegnato un kit omaggio dedicato alle Marche, composto da una selezione di prodotti e materiali promozionali: dalla borraccia di design firmata Guzzini a una cravatta o un foulard in seta, fino ad accessori per smartphone e smart tag.

Le giornate di Birmingham diventano così una vetrina internazionale per il sistema Marche, con sport, manifattura, design ed enogastronomia riuniti in un unico progetto di promozione e valorizzazione del territorio.

Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, ha dichiarato: “Lo sport è uno straordinario motore di sviluppo economico, sociale e reputazionale. Portare la regione Marche a Casa Atletica Italiana durante i Campionati Europei di Birmingham significa presentare il nostro territorio ai principali network sportivi internazionali: strutture di qualità, ospitalità eccellente e un sistema imprenditoriale pronto a cogliere le opportunità offerte dai training camp e dal turismo sportivo. È un investimento sul futuro delle Marche, capace di generare valore per il territorio e per le imprese.”

Stefano Mei, Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), ha commentato: “La collaborazione tra Casa Atletica Italiana a Birmingham e la Camera di Commercio delle Marche rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare uno strumento efficace per promuovere un territorio, le sue imprese e le eccellenze italiane. Per questo siamo particolarmente lieti di accogliere la Camera di Commercio delle Marche al nostro fianco in un contesto internazionale prestigioso come i Campionati Europei di Birmingham.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Fabio Romagnoli, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Marche, per aver saputo riconoscere il valore di questa collaborazione. Lavorare insieme tra sport, istituzioni e mondo produttivo significa creare opportunità, rafforzare l’identità del nostro Paese e promuovere le eccellenze dei nostri territori oltre i confini nazionali. È questa la strada che vogliamo continuare a percorrere insieme.”