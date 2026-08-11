ANCONA – Una lite in casa, nel cuore della notte, si trasforma nell’ennesimo caso di violenza domestica finito con un arresto. È accaduto ad Agugliano, in provincia di Ancona, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri e riportato in carcere dopo aver aggredito la compagna con cui conviveva.



Tutto inizia intorno alle 2 del 10 agosto, quando una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo interviene d’urgenza per una violenta lite in famiglia. I militari trovano la donna ferita: secondo quanto ricostruito, sarebbe stata aggredita dal convivente, in evidente stato di alterazione per l’abuso di alcol. Assistita sul posto, la vittima viene accompagnata al pronto soccorso di Osimo, dove i medici le riscontrano lesioni giudicate guaribili in due giorni.



Il rapporto dei Carabinieri arriva rapidamente all’autorità giudiziaria: l’uomo, che stava scontando una pena con una misura alternativa al carcere per precedenti condanne legate a lesioni e stupefacenti, si vede revocare il beneficio dall’ufficio di sorveglianza di Ancona, che dispone il ripristino della custodia in carcere. Da quel momento scatta la caccia all’uomo. I carabinieri della stazione di Agugliano lo rintracciano e lo arrestano allo scoccare della mezzanotte dell’11 agosto. Dopo il fotosegnalamento e le formalità di rito, viene condotto nel carcere di Ancona, a disposizione della magistratura