PORTO SAN GIORGIO – Un inseguimento da brividi, come si vede nei film americani, con almeno sei pattuglie della Polizia e altre forze dell’ordine coinvolte per fermare un’Audi che invece di fermarsi all’alt si è lanciata in una fuga rocambolesca lungo la Statale sfiorando alcune auto, speronandone un paio, schivando i passanti terrorizzati e infine entrando in autostrada.

E’ accaduto ieri sera a Porto San Giorgio, con la movida che festeggiava la notte di San Lorenzo. Alle 23 si è scatenato il caos: una pattuglia della Polizia ha cercato di fermare un’Audi nera che riteneva sospetta, forse rubata, ma il conducente all’interno invece di premere il freno ha accelerato, iniziando una fuga tra le auto incolonnate sulla Statale Adriatica, speronando due macchine mentre cercava di farsi largo e di seminare i poliziotti.

Gli agenti hanno subito chiamato i rinforzi, mobilitando carabinieri e guardia di finanza per cercare di bloccare l’auto lanciata in una paurosa fuga.