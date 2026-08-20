Sono fuori pericolo i cinque operai rimasti intossicati questa mattina per una fuoriuscita di monossido di carbonio in un cantiere di un condominio ad Ancona, in via Rudi di via XXIX Settembre. I cinque stavano lavorando quando due di loro hanno perso i sensi accasciandosi a terra. Subito sono scattati i soccorsi i sanitari hanno provveduto a trasportare tutti all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per una sospetta intossicazione. Al Pronto soccorso i medici hanno trovato presenze elevate di monossido di carbonio nei loro corpi. Per questo motivo, sia i due operai più gravi che gli altri tre sono stati trasferiti a Fano. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza e che sono ora al lavoro, con delle operazioni di campionatura, per rintracciare la sostanza nociva o tossica all’origine dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale.

Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori – di nazionalità rumena, tunisina, pakistana, nigeriana e italiana e di età compresa tra i 29 e i 51 anni – stavano lavorando in una zona esterna del condominio, in un’intercapedine dalla profondità di circa tre metri tra il piano stradale e la parete del palazzo. Dovevano sverniciare una parete del condominio Sul posto anche i tecnici del servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast.