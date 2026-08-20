ANDALO – Paura per un giovane escursionista di diciannove anni, residente ad Ancona, soccorso nella mattinata di oggi dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava a Passo Dagnola, nel comune di Andalo, in Trentino. Era impegnato in un trekking con un gruppo di altri sette amici.



La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30 da parte dei compagni di escursione. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso mentre alcuni operatori della Stazione di Molveno del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola per coadiuvare nelle operazioni.

L’elicottero è riuscito ad effettuare il sorvolo prima dell’aggravarsi delle condizioni meteo, imbarcando in due rotazioni, oltre al giovane le cui condizioni sanitarie si sono rivelate fortunatamente non gravi, anche tutti i componenti del gruppo, scossi per l’accaduto.