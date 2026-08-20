PORTO RECANATI – Mezzo milione di euro in arrivo per gli interventi di difesa costiera di Porto Recanati (Macerata), località marittima delle Marche più volta colpita dalle mareggiate. Ad annunciarlo è la senatrice di Fratelli d’Italia, Elena Lenoardi, che sottolinea come si tratta di una “somma assegnata al Comune con il decreto del Ministero dell’Interno, adottato il 21 luglio scorso e destinato alla realizzazione di opere infrastrutturali in favore degli enti locali”.



“Si tratta di risorse che si aggiungono a quelle già stanziate dalla Regione Marche nel 2023: il primo stralcio da nove milioni di euro, il più importante intervento sulla costa mai finanziato dalla Regione Marche con fondi europei, quando ero consigliere regionale con il presidente Acquaroli, integrato da un ulteriore milione per realizzare i pennelli fino alla foce del fiume Musone e contrastare l’effetto di bordo nei tratti che il primo stralcio non copriva. Le nuove risorse sono destinate al rafforzamento della difesa costiera nei tratti più scoperti, non interessati dal primo stralcio delle scogliere emerse”.