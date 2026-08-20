CORINALDO – Un ricambio per l’auto acquistato online e mai consegnato: 300 euro pagati con un bonifico istantaneo e poi il venditore sparisce. È la truffa denunciata da un cittadino di Corinaldo, che aveva trovato sul web un’inserzione pubblicata a nome di una ditta risultata poi fittizia.

I Carabinieri della Stazione di Corinaldo, attraverso accertamenti tecnici e bancari sui flussi di denaro e sui canali digitali utilizzati, sono riusciti in pochi giorni a risalire al presunto responsabile: un 30enne residente fuori provincia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, denunciato per truffa.

Dall’Arma anche un nuovo richiamo alla prudenza negli acquisti online: verificare l’affidabilità dei venditori, diffidare dei prezzi eccessivamente bassi, controllare partita Iva e recapiti e utilizzare sistemi di pagamento sicuri e tracciabili. In caso di truffa, fondamentale denunciare tempestivamente per consentire l’avvio immediato delle indagini.