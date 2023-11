PESARO – Successo per “Candele sotto le stelle”, “una grande festa popolare entrata nel cuore dei pesaresi”, hanno commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini, che ieri sera hanno salutato i cittadini dal palco di piazzale della Libertà. “Un evento consolidato, che fa parte della nostra identità, che si caratterizza per la partecipazione”. Ieri sera oltre 50 mila persone hanno inondato di bianco il lungomare pesarese. Giochi di luce, pic nic in spiaggia, musica e intrattenimento: “Una bellissima cartolina della Capitale italiana della Cultura 2024. Fantastico anche l’abbraccio che si è creato con Gabicce e Gradara, l’auspicio è che si allarghi a tutta la costa e magari anche all’entroterra”. Oltre 7 i chilometri di spiaggia illuminati dalle oltre 20 mila candele distribuite ai bagni dai volontari di Candelara: “Straordinari, come sempre hanno contribuito a rendere più magica la notte di San Lorenzo”.

Ad animare piazzale della Libertà il ritmo coinvolgente di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per “Ballamondo”, “un grande spettacolo musicale con i pezzi storici della tradizione popolare Casadei e non solo, che hanno fatto ballare e cantare centinaia di persone, creando un percorso di contaminazione e sperimentazione”, hanno concluso Ricci e Vimini.