ANCONA – Salgono a 208 i nuovi positivi al Covid oggi nelle Marche su 1622 tamponi nel percorso prime diagnosi. Non ci sono registrati decessi e ci sono cinque pazienti in meno negli ospedali.

Il contagio

Salgono a 208 i nuovi positivi al Covid oggi nelle Marche su 1622 tamponi nel percorso prime diagnosi, in crescita anche la percentuale che è del 12,8%. L’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti passa a 78,99. Nel percorso screening antigenico sono emerse 31 positività su 547 test. La provincia con il maggior numero di nuovi contagi è Macerata con 84, poi Pesaro Urbino 35, Ancona 33, Ascoli 22, Fermo 21 e 13 di fuori regione.

Dei 208 nuovi casi, 59 sono contatti domestici, 49 sono contatti stretti di positivi, 38 sono sintomatici. Per altri 50 si stanno svolgendo gli approfondimenti epidemiologici.

I ricoveri

In calo i ricoverati: oggi sono 48, 5 meno di ieri. Restano 6 i ricoverati in terapia intensiva, calano quelli in semi intensiva (6, -1) e nei reparti non intensivi (36, -4); sono 4 i pazienti assistiti nei Pronto Soccorso. Sale a 101.388 il totale di dimessi/guariti: +213.

Le vittime

Anche oggi, per fortuna, non è stato registrato nessun decesso. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 3.041 i morti nelle Marche, 1.708 uomini e 1.333 donne.