SARNANO – Giro di vite sui cantieri della ricostruzione post-sisma. Un’operazione congiunta tra i Carabinieri locali e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata ha portato al sequestro di un cantiere nel centro cittadino. L’ispezione ha rivelato uno scenario allarmante: operai privi di formazione sui rischi professionali e visite mediche di idoneità totalmente assenti.

A fronte di gravi carenze strutturali e documentali, l’attività è stata immediatamente sospesa per tutelare l’incolumità delle maestranze. Il bilancio dell’intervento è pesante: tre responsabili deferiti in stato di libertà e sanzioni complessive che superano i 69 mila euro. L’operazione conferma la massima attenzione dell’Arma nel contrasto al lavoro irregolare e nella prevenzione degli infortuni nei siti edili del cratere.

(Foto di archivio in primo piano)